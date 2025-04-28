В Москве вручили литературную премию имени Татарского

В Москве прошла торжественная церемония награждения лауреатов Всероссийской литературной премии имени Владлена Татарского.



Церемония была приурочена ко дню рождения военкора, писателя Владлена Татарского.



В номинации «Художественная проза» I место досталось Андрею Листьеву («За каждый метр»). Дмитрий Селезнев с книгой «Беспокоящий огонь» завоевал первое место в категории «Публицистика».



В номинации «Медиапроект» премия досталась Григорию Королеву («Бункер Гриши Путина»). Специальный приз «Скальд Новороссии» вручен Дмитрию Артису («Дневник добровольца»).



Работы финалистов премии будут включены в специальный сборник «Дорога к светлому и ясному». Сборник уже готовится к печати и станет документом эпохи, собранием голосов и культурного и военного фронта, сообщили организаторы.









Фото предоставлено организатором