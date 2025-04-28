«Кракен» с Петровым вторую неделю подряд лидирует в прокате

«Кракен» с Александром Петровым в главной роли продолжает лидировать в кинопрокате России и СНГ вторую неделю подряд.



За период с 24 по 27 апреля фильм собрал 166,5 млн рублей, свидетельствуют данные портала Kinobusiness.





Сюжет фильма рассказывает о российском ракетном подводном крейсере, который таинственно исчезает в водах Гренландского моря. Перед моряками, отправляющимися на поиски подлодки, стоит сложная задача: не только найти крейсер, но и предотвратить попадание находящегося на его борту сверхсекретного оружия в руки врага. Параллельно с их миссией в море пробуждается мифическое чудовище Кракен, которое начинает нападать на корабли. Премьера фильма состоялась 17 апреля 2025 года. В главных ролях: Александр Петров (Виктор Воронов), Алексей Гуськов (Адмирал Ольшанский), Сергей Гармаш (Адмирал Белоусов), Виктор Добронравов (Александр Воронов) и Диана Пожарская (Джулия Браун).





На втором месте кинопроката оказался фильм «Батя 2. Дед», который за указанный период собрал 86,6 млн рублей. Это продолжение комедии «Батя», рассказывающей о суровых методах воспитания в 1990-е годы. В новом фильме действие охватывает три эпохи: наше время, 90-е и 40-е годы. Режиссером выступил Илья Учитель. В фильме снялись Владимир Вдовиченков, Стас Старовойтов, Евгений Цыганов, Надежда Михалкова, Андрей Андреев и Степан Девонин.





Третью строчку проката занял фильм «Патруль. Последний приказ», который дебютировал с кассовыми сборами в 27,2 млн рублей. Сюжет фильма разворачивается вокруг визита президента в Абайскую область. Полиции предстоит сопровождать кортеж, но есть опасения, что главные герои могут не справиться с этой важной задачей. Фильм является продолжением сериала «Патруль», стартовавшего в 2015 году и насчитывающего семь сезонов. В фильме снялись Медет Аманбаев, Рустем Омаров, Едил Анарбай, Тамби Масаев, Ренат Мухамбаев и Роберт Кун.





Фото: кадр из фильма "Кракен"