Фестиваль «Симфопарк» в Омске объединит молодежные столицы России

В 2025 году Омск и Пермь, признанные молодежными столицами России, примут участие в музыкальном фестивале «Большой симфонический парк».



Мероприятие пройдет под открытым небом в июле и соберет лучшие оркестры обоих городов, сообщила пресс-служба Омской филармонии.





Пермский оркестр русских народных инструментов имени В.А. Салина представит уникальную программу с розыгрышами и музыкальными сюрпризами. Помимо него, выступят симфонический, камерный и духовой оркестры, Омский хор, квартет «Тарские ворота» и вокальная группа «Премьер» из Омской филармонии.





Фестиваль продлится два дня — 5 и 6 июля — и пройдет на двух сценах парка «На Королёва». Общая продолжительность выступлений составит 18 часов. В программе — шедевры мировой классики, саундтреки к известным фильмам, мелодии из популярных компьютерных, спортивных, интеллектуальных и телевизионных игр.





Омск и Пермь стали победителями конкурса на звание молодежной столицы России в 2025 году. Голосование проходило на Едином портале государственных услуг с 1 по 20 декабря по инициативе Федерального агентства по делам молодежи. В конкурсе участвовали 17 городов, и в финал вышли пять: Новый Уренгой, Омск, Пермь, Томск и Хабаровск.









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