В Петербурге пройдут «Диалоги невских берегов»

В Петербурге пройдут «Диалоги невских берегов»

25.04.2025

В Санкт-Петербурге стартует IV Международный фестиваль фортепианных дуэтов «Диалоги невских берегов».

Мероприятие посвящено 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

В день открытия в Малом зале филармонии выступят петербургские, московские и луганские дуэты. Музыканты исполнят произведения композиторов, живших в военное время.

Также состоится творческая встреча с известным актером, народным артистом России Дмитрием Харатьяном. Актер выйдет на сцену вместе с художественным руководителем фестиваля Надеждой Медведевой, Мариной Климовой и петербургской саксофонисткой Серафимой Верхолат.

Фестиваль продолжится и в других городах России, а завершит свою программу масштабным концертом 29 мая в зале Академической капеллы.


Фото: Pixabay.com