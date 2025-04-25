В Петербурге пройдут «Диалоги невских берегов»

В Санкт-Петербурге стартует IV Международный фестиваль фортепианных дуэтов «Диалоги невских берегов».



Мероприятие посвящено 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.





В день открытия в Малом зале филармонии выступят петербургские, московские и луганские дуэты. Музыканты исполнят произведения композиторов, живших в военное время.



Также состоится творческая встреча с известным актером, народным артистом России Дмитрием Харатьяном. Актер выйдет на сцену вместе с художественным руководителем фестиваля Надеждой Медведевой, Мариной Климовой и петербургской саксофонисткой Серафимой Верхолат.





Фестиваль продолжится и в других городах России, а завершит свою программу масштабным концертом 29 мая в зале Академической капеллы.









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