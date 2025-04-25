В Третьяковской галерее открылась выставка «1418 дней»

В Государственной Третьяковской галерее развернулась масштабная выставка «1418 дней», посвященная 80-летию Великой Победы.



Проект представляет произведения искусства, созданные как во время войны, так и в послевоенные годы.





Экспозиция включает более 250 произведений, среди которых живопись, графика, скульптура, эскизы декораций для спектаклей и фильмов о войне, архивные документы, фотографии и кинохроника. Выставка демонстрирует, как художники отражали в своих работах подвиги, страдания, надежды и силу духа советского народа.





Среди ключевых экспонатов — картина Аркадия Пластова «Фашист пролетел» (1942), показанная на Тегеранской конференции в 1943 году, работы Константина Юона «Парад на Красной площади в Москве 7 ноября 1941 года», Михаила Савицкого «Партизанская мадонна» и Виктора Попкова «Шинель отца».





Одним из экспонатов стала созданная скульптором Андреем Коробцовым уменьшенная копия центральной фигуры мемориала, установленного в честь 80-й годовщины победы в Курской битве (2023). Этот мемориал посвящен ключевому сражению, которое переломило ход Великой Отечественной войны и стало началом наступления советских войск на Берлин.





Выставка разделена на пять частей, каждая из которых освещает разные аспекты войны: жизнь на фронте и в тылу, партизанское движение, работу военных корреспондентов, празднование Победы и возвращение к мирной жизни. Открывает экспозицию плакат «Родина-мать зовет!» и радиовыступление Юрия Левитана.





Раздел «Алтарь Победы» включает полотно «Конец. Последние дни гитлеровской ставки в подземелье рейхсканцелярии» группы художников «Кукрыниксы». Для создания этой работы авторы побывали в Берлине вскоре после капитуляции Германии и сделали зарисовки в бункере имперской канцелярии.





Третий раздел, «Эхо прошедшей войны», представляет произведения, созданные художниками, чье детство пришлось на военный период.





Галерея «Лица Победы» представляет портреты участников войны — от рядовых до высших военачальников.





Заключительная часть выставки рассказывает о работе Третьяковской галереи в годы войны, эвакуации коллекции, ее сохранении и возвращении в музей. Посетители могут ознакомиться с видеоинсталляцией о военных выставках и услышать воспоминания сотрудников, озвученные актерами. Также на выставке представлен аудиоспектакль, основанный на рассказах художников, чьи произведения включены в экспозицию.









Фото: пресс-служба Минкультуры России







