Ростовский кремль представит выставку к 80-летию Победы

Музей-заповедник «Ростовский кремль» представит выставку, посвященную 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.



Экспозиция рассказывает о жизни Ростова Великого в военные годы, вкладе его жителей в общую Победу и судьбах ростовцев-фронтовиков.





Выставка организована при поддержке Министерства культуры РФ, фонда «История Отечества» и Государственного центрального музея современной истории России.





Открытие проекта состоится 28 апреля в 14:00.

Экспозиция включает две основные части: «Тыл» — о повседневной жизни города в условиях войны, работе предприятий, деятельности эвакогоспиталей, быте горожан, и «Фронт» — об участии ростовцев в ключевых военных операциях, от битвы за Москву до взятия Берлина. В этом разделе представлены обмундирование, оружие (в том числе трофейное), награды и личные вещи бойцов.





Среди уникальных экспонатов — пулемет с немецкого бомбардировщика, сбитого под Ростовом, и редкие фотографии. Всего выставка включает около 300 подлинных предметов.





В рамках выставки пройдут экскурсии, а также показ документального фильма «Свидетели великой эпохи».









Фото предоставлено организатором