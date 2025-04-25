Стартовала патриотическая акция для школьников «Летопись сердец», приуроченная к Году защитника Отечества и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.





«Летопись сердец» дает школьникам возможность глубже погрузиться в историю своей страны, узнать больше о подвигах и жертвах тех, кто сражался за мирное небо над головой.





«Патриотическая акция „Летопись сердец“ проходит при поддержке Минкультуры России уже шестой год подряд. Она очень популярна среди ребят — за все время ее существования в ней приняли участие более 27 тысяч школьников. В этом году, который был объявлен Годом защитника Отечества, особое внимание мы решили уделить Героям — людям, чьи судьбы стали символом стойкости и любви к Родине. Надеюсь, в этом году к акции присоединится еще большее количество ребят. Уверена, мы получим множество искренних, трогательных работ, написанных от души», — отметила статс-секретарь — заместитель министра культуры РФ Жанна Алексеева.





В рамках акции школьники примут участие в творческом конкурсе, где смогут проявить свои таланты в кино и литературе. Для этого необходимо выбрать одну из номинаций: «Фильм о Герое моего края или семьи» или «Рассказ о Герое моего края или семьи» — и подать заявку.





По итогам конкурса экспертная комиссия выберет 100 лучших работ, которые будут опубликованы 20 июня 2025 года на портале «Культурадляшкольников.РФ».





Проект «Культура для школьников» реализуется Министерством культуры и Министерством просвещения РФ совместно с Центром культурных стратегий и проектного управления (Роскультпроект) и Российским фондом культуры.











