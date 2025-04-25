Министр культуры России Ольга Любимова поздравила со 130-летием Русский музей.



Глава министерства отметила, что с момента основания музей стал крупнейшим собранием национального искусства, в коллекции которого находится более 450 тысяч произведений.



«Они отражают историю отечественной художественной школы с 10-го по 21-й век. Русский музей — это современная институция, открытая для самой разной аудитории. В прошлом году его посетили более 3,5 миллиона человек, что стало рекордным показателем, сопоставимым с самыми известными сокровищницами мира», — сказала Ольга Любимова.



Глава ведомства отметила, что музей ведет большую реставрационную деятельность. В музее прошла первая за 200 лет комплексная реставрация полотна «Последний день Помпеи», восстановлены уникальные работы из собрания Таганрогского художественного музея.



Отмечается, что полномасштабная выставка Василия Сурикова в музее побила абсолютный рекорд посещаемости за всю историю.



Экспозицию посмотрели 334 тысячи человек. Экспозиции «Великий Карл» и «Виктор Васнецов» увидели более 600 тысяч человек.









Фото: пресс-служба Минкультуры России