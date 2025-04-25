Музеи Московского Кремля представили выставку к 80-летию Победы









Фото: пресс-служба Музеев Московского Кремля

Проект получил название «1941–1945. Москва. Кремль. Спасенные сокровища» и будет работать с 25 апреля по 27 августа 2025 года. Выставка рассказывает о защите архитектурного ансамбля Кремля и коллекции Оружейной палаты во время войны.Более 50 экспонатов, включая стеклянную и фарфоровую посуду, парадное оружие, предметы декоративно-прикладного искусства, пережили эвакуацию и вернулись в музей. Некоторые из них никогда ранее не выставлялись. В музее отметили, что уже в начале войны стало очевидно, насколько важно сохранить культурное наследие страны.Для защиты Кремля от авиаударов его стены и башни замаскировали под жилые здания, а купола церквей и соборов перекрасили в темный цвет. Экспонаты Оружейной палаты эвакуировали на Урал, и коллекция вернулась в Москву только после окончания войны.Посетители смогут увидеть орден Славы для рядовых и сержантов, ордена Александра Невского, Кутузова, Суворова, Ушакова, Нахимова, Жукова, орден Отечественной войны I степени и многие другие награды. Также будут представлены агитационные материалы, включая плакаты с лозунгами «Отстоим Москву!» и «Победоносной Родине — Слава!», созданные художниками Николаем Жуковым, Виктором Климашиным и Алексеем Кокорекиным.Отдельный раздел выставки посвящен ордену «Победа», учрежденному в 1943 году для высшего командования Советской армии. Здесь же будут выставлены личные вещи Николая Захарова, директора Оружейной палаты, который организовал эвакуацию коллекции и обеспечил составление новых учетных документов.