Продажи художественных книг о Великой Отечественной войне выросли за год на 57%

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Сергей Степашин также рассказал о ряде просветительских проектов ко Дню Победы. В рамках празднования 80-летия Победы запланированы книжные ярмарки и фестивали.«Такое поручение президента есть, и Российский книжный союз непосредственно подключился по работе с главами регионов. У нас такой опыт уже есть. Сегодня география проекта расширяется. Такие фестивали пройдут по всей России. Повестка дня будет одна — это, конечно, Победа, а также все, что связано с литературой», — сообщил Степашин.