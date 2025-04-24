Фильм «Мужу привет» признан лучшей российской лентой на ММКФ

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Победителя конкурса «Русские премьеры» объявила на церемонии закрытия фестиваля член жюри Анна Матисон. Принимая награду, Маслов выразил благодарность сценаристу фильма, своей жене Марии Масловой. Также на фестивале актер Владимир Ильин был удостоен почетного «Золотого Святого Георгия» за вклад в мировой кинематограф. Президент кинофестиваля Никита Михалков вручил награду Ильину.Зал стоя приветствовал Владимира Ильина. «Есть хорошие актеры, есть техничные, есть глубокие, а есть великие, гениальные актеры, когда ты не понимаешь, каким образом он делает то, что делает. И одним из таких актеров является Владимир Ильин», — сказал, вручая награду, Никита Михалков.