На все проекты восстановления памятников могут ввести единую льготную ставку

«ДОМ.РФ» совместно с Минфином России рассматривает возможность внедрения единой льготной ставки для всех проектов восстановления объектов культурного наследия (ОКН). Об этом сообщила пресс-служба компании.





Заместитель генерального директора «ДОМ.РФ» Алексей Ниденс отметил, что компания работает над созданием условий для привлечения инвесторов в проекты реставрации и модернизации ОКН.





«Для кредитования объектов культурного наследия, которые не относятся к пилотным, ставка сейчас достигает 17%, то есть фактически становится заградительным условием для инвесторов. Для решения этого вопроса прорабатываем с Минфином России распространение единой льготной ставки на все проекты восстановления ОКН», — рассказал Ниденс.





Ожидается, что новая льготная ставка не превысит 10%, что должно стимулировать интерес со стороны инвесторов в отношении ОКН.





Кроме того, «ДОМ.РФ» сотрудничает с Нижегородской областью для разработки механизма совмещения федеральной программы льготного кредитования с региональной мерой субсидирования ставок по кредитам для инвесторов в ОКН.





Президент России Владимир Путин поручил разработать и реализовать программу сохранения объектов культурного наследия до 2045 года. В рамках этой инициативы к 2030 году планируется привести в удовлетворительное состояние не менее 1 тысячи памятников, в том числе с участием «ДОМ.РФ».





Программа льготного кредитования инвесторов была запущена в середине декабря 2024 года. Она предусматривает возможность получения кредитов на разработку проектной документации, реставрацию и адаптацию объектов к современным требованиям. Срок реализации проектов не должен превышать 8,5 года.









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