Конкурс «Новая волна» впервые пройдет в Казани

24.04.2025

Конкурс «Новая волна» впервые пройдет в Казани
В Казани впервые пройдет международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна».

Мероприятие пройдет с 21 по 26 августа 2025 года. Об этом сообщил продюсер, композитор, организатор и председатель жюри конкурса Игорь Крутой, передает ТАСС.

Музыкальный конкурс «Новая волна» изначально проводился в Юрмале, после чего конкурс переехал в Сочи, на федеральную территорию Сириус.

В конкурсе принимают участие исполнители из стран Восточной Европы, Прибалтики, Центральной Азии, Африки, Латинской Америки и других стран.


Фото: Pixabay.com