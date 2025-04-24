Ансамбль песни и танца «Симд» представит программу к 80-летию Победы в нескольких городах

В Майкопе стартовали гастроли Государственного ансамбля песни и танца Республики Южная Осетия «Симд» имени Бориса Галаева, передает пресс-служба Минкультуры России.



Концертный тур начался с выступления в Большом зале филармонии Концертного объединения Республики Адыгея.



Отмечается, что коллектив подготовил концертную программу «Симд — в ритмах Победы» в честь 80-летия Победы. Проект реализуется в рамках федеральной программы "Мы — Россия" согласно Всероссийскому гастрольно-концертному плану Минкультуры России.



Гастроли продолжатся в Краснодаре, Новочеркасске, Волгограде.









Фото: пресс-служба Минкультуры России