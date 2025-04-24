Ансамбль песни и танца «Симд» представит программу к 80-летию Победы в нескольких городах

Пространство вместит в себя несколько многофункциональных зон.
Для кредитования объектов культурного наследия за пределами пилотных проектов ставка сейчас составля...
Экспозиция включает живопись, графику, скульптуру и предметы декоративно-прикладного искусства, созд...
Мероприятие пройдет с 21 по 26 августа 2025 года.
Выставка приурочена к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Пространство вместит в себя несколько многофункциональных зон.
Для кредитования объектов культурного наследия за пределами пилотных проектов ставка сейчас составля...
Экспозиция включает живопись, графику, скульптуру и предметы декоративно-прикладного искусства, созд...
Мероприятие пройдет с 21 по 26 августа 2025 года.
Выставка приурочена к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Министр культуры России Ольга Любимова провела встречу с сербским министром культуры Николаем Селако...
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24.04.2025