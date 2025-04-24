В Бангкоке пройдет Фестиваль российского кино

С 25 по 27 апреля в Бангкоке состоится Фестиваль российского кино.





Для тайских зрителей бесплатно пройдет показ лучших современных российских картин.





Мероприятие, которое пройдет в кинотеатре House Samyan, организовано компанией РОСКИНО при поддержке Министерства культуры России и посольства Российской Федерации в Таиланде.



Зрителей ожидают фильмы различных жанров: от волшебных сказок и захватывающих приключений до глубоких драм с мистическими элементами. Картины рассказывают о сложном жизненном выборе, силе духа и надежде, которая помогает преодолеть любые трудности.



Министр культуры России Ольга Любимова, комментируя предстоящий смотр, отметила, что Россию и Таиланд связывают более 125 лет дипломатического сотрудничества.



«В начале апреля завершился перекрестный Год культурных обменов и туризма Россия — Таиланд, который способствовал развитию диалога наших стран, а Фестиваль российского кино в Таиланде станет еще одним шагом на пути к укреплению партнерства в киносфере», — отметила министр.



Ольга Любимова добавила, что показы российского кино в Таиланде проводятся в третий раз и неизменно вызывают позитивный отклик аудитории.



«Мы надеемся, что благодаря нашим фильмам тайский зритель сможет соприкоснуться с богатой российской культурой, узнает больше о различных исторических событиях, в том числе времен Великой Отечественной войны», — отметила министр.



















