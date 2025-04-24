Московский драмтеатр им. Гоголя отметит 100-летие спектаклем «Век на сцене. Перезагрузка»

24 апреля театр отмечает столетний юбилей со дня основания.
Об этом рассказал глава Якутии Айсен Николаев.
Экспозиция рассказывает о людях, защищавших музейное наследие в годы войны. ...
В программе фестиваля — премьеры сочинений местных композиторов в исполнении ведущих коллективов гор...
В основу постановки легли сказки Пушкина, которые обретают новую жизнь, будучи рассказанными языком ...
24 апреля театр отмечает столетний юбилей со дня основания.
Об этом рассказал глава Якутии Айсен Николаев.
Экспозиция рассказывает о людях, защищавших музейное наследие в годы войны. ...
В программе фестиваля — премьеры сочинений местных композиторов в исполнении ведущих коллективов гор...
В основу постановки легли сказки Пушкина, которые обретают новую жизнь, будучи рассказанными языком ...
Проект реализован в рамках федеральной программы «Новый музей театра».
В экспозицию войдут около ста полотен народного артиста СССР и России.
Министр культуры России Ольга Любимова в среду, 23 апреля, встретилась с Чрезвычайным и Полномочным ...
В Москве представили программу Всероссийской акции «Библионочь-2025».
Участники мероприятия обсудили современные тенденции в продвижении музейных проектов.
Артист награжден за вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную тв...
Откроет фестиваль 13 июня концерт-посвящение Генделю.
Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.
Встреча прошла при участии посла Ирана в России Казема Джалали и замминистра культуры и исламской ор...
Проект реализован Музеем Победы совместно с медиахолдингом «Москва Медиа».
В экспозиции представлены около 200 парадных сервизов.
Мероприятие пройдет с 9 по 15 июня 2025 года.
В Суздале с 29 июня по 5 июля пройдет фестиваль классической музыки под открытым небом.
Концерты организуют Общественная палата РФ, концертное агентство КА22 и Филармонический оркестр Унив...
Проект реализуется совместно с Государственным Русским музеем и Третьяковской галереей.
24.04.2025