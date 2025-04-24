Московский драмтеатр им. Гоголя отметит 100-летие спектаклем «Век на сцене. Перезагрузка»

В Московском драматическом театре имени Н.В. Гоголя в честь 100-летнего юбилея театра пройдет спектакль-концерт «Век на сцене. Перезагрузка».



В четверг, 24 апреля, театр отмечает столетие. В этот день театр представит постановку, посвященную прошлому и современности одного из старейших театральных коллективов столицы.



Постановка объединит музыкальные и драматические номера, раскрывающие репертуар Театра Гоголя в разные годы, расскажет о главных событиях, произошедших за его вековую историю.



Режиссером-постановщиком спектакля выступил художественный руководитель театра Антон Яковлев, художником-постановщиком — Василиса Кутузова.









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