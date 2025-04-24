Часть средств от проката фильма «Алдан» направят на поддержку участников СВО

Часть средств, вырученных с проката фильма «Алдан», будет направлена на поддержку участников специальной военной операции и развитие новых патриотических проектов. Об этом рассказал глава Якутии Айсен Николаев.



«Алдан» — первый художественный фильм об СВО, который будет показан на больших экранах. Фильм посвящен памяти российских военных корреспондентов, погибших при исполнении профессионального долга во время СВО.



«Именно такие фильмы, как „Алдан“, помогают нам сохранить истину и показать силу духа нашего многонационального народа, — написал Николаев. — Уже на следующей неделе — 1 мая — фильм выходит в широкий прокат. Часть вырученных средств будет направлена на поддержку участников специальной военной операции и развитие новых патриотических кинопроектов», — говорится в сообщении Николаева в Telegram.









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