ГМИИ им. А.С. Пушкина открывает выставку «Подвиг музея»

Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина представил выставку «Подвиг музея», посвященную 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.



Экспозиция рассказывает о людях, защищавших музейное наследие в годы войны.





На церемонии открытия директор департамента музеев Минкультуры России Елена Харламова сравнила выставку с семейным собранием, когда родственники делятся воспоминаниями о войне. По ее словам, музейная экспозиция напоминает о людях, которые воевали, трудились в тылу и помогали своей стране.





Генеральный директор Пушкинского музея Ольга Галактионова подчеркнула, что выставка посвящена памяти сотрудницы Краеведческого музея в Судже Аллы Андреевой, трагически погибшей во время обстрелов.





Выставка разделена на три части. Первая рассказывает об истории ГМИИ в 1941–1945 годах. В начале войны более 108 тысяч экспонатов были эвакуированы в Новосибирск и Соликамск. В экспозиции представлены инсталляции, отражающие этот период. Несмотря на сложности, выставочная деятельность не прекращалась.



Проект воссоздает две военные экспозиции: «Героическое прошлое русского народа» (1941) и «Работы ленинградских художников в дни Великой Отечественной войны» (1942).



Вторая часть выставки посвящена подвигу хранителей музея, третий раздел — фотографиям Николая Свищова-Паолы, которые отражают состояние музея в военное время и процесс его восстановления.





Экспозиция будет работать с 24 апреля по 7 сентября 2025 года.









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