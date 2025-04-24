ГМИИ им. А.С. Пушкина открывает выставку «Подвиг музея»

24.04.2025

ГМИИ им. А.С. Пушкина открывает выставку «Подвиг музея»
Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина представил выставку «Подвиг музея», посвященную 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Экспозиция рассказывает о людях, защищавших музейное наследие в годы войны. 

На церемонии открытия директор департамента музеев Минкультуры России Елена Харламова сравнила выставку с семейным собранием, когда родственники делятся воспоминаниями о войне. По ее словам, музейная экспозиция напоминает о людях, которые воевали, трудились в тылу и помогали своей стране. 

Генеральный директор Пушкинского музея Ольга Галактионова подчеркнула, что выставка посвящена памяти сотрудницы Краеведческого музея в Судже Аллы Андреевой, трагически погибшей во время обстрелов. 

Выставка разделена на три части. Первая рассказывает об истории ГМИИ в 1941–1945 годах. В начале войны более 108 тысяч экспонатов были эвакуированы в Новосибирск и Соликамск. В экспозиции представлены инсталляции, отражающие этот период.  Несмотря на сложности, выставочная деятельность не прекращалась.

Проект воссоздает две военные экспозиции: «Героическое прошлое русского народа» (1941) и «Работы ленинградских художников в дни Великой Отечественной войны» (1942).

Вторая часть выставки посвящена подвигу хранителей музея, третий раздел — фотографиям Николая Свищова-Паолы, которые отражают состояние музея в военное время и процесс его восстановления. 

Экспозиция будет работать с 24 апреля по 7 сентября 2025 года.


Фото: Pixabay.com