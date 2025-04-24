«Ленинградская музыкальная весна» представит «Четыре поколения композиторов Ленинграда»

В Санкт-Петербурге с 4 по 28 мая пройдет фестиваль ленинградских-петербургских композиторов «Ленинградская музыкальная весна».



На фестивале будут представлены премьеры сочинений местных композиторов в исполнении ведущих коллективов города.



В число участников фестиваля вошли Симфонический оркестр Петербургской филармонии, Симфонический оркестр Мариинского театра, Концертный хор «Перезвоны» ДШИ имени Глинки, Камерный женский хор «Римский-Корсаков», Петербургский ансамбль новой музыки, Квартет «Апрель» и другие.



Фестивальную программу откроет концерт в Большом зале Петербургской филармонии «Четыре поколения композиторов Ленинграда». Прозвучит музыка классиков XX века и современных композиторов.



Также в программу фестиваля войдет симфоническая, хоровая, камерная музыка, музыка для эстрадно-симфонического оркестра.









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