В Москве покажут масштабное цирковое шоу «Сны Пушкина»

В Москве 29 мая пройдет премьера масштабного циркового шоу «Сны Пушкина».



Показы будут проходить в Универсальном спортивном зале «Дружба» до 21 сентября 2025 года, сообщили организаторы.



«„Сны Пушкина“ — это смелый эксперимент на пересечении цирка, театра, танца, музыки и мультимедиа. Театрализация здесь становится центральным элементом, а привычные жанры переосмыслены в уникальной художественной форме. Проект открывает новую страницу в истории отечественного цирка — масштабную, оригинальную и по-настоящему инновационную», — говорится в анонсе мероприятия.



В основу постановки легли сказки Пушкина, которые обретают новую жизнь, будучи рассказанными языком трюка.



Шоу включает 20 оригинальных номеров, сочетающих классические цирковые жанры с брейкингом, акробатическим рок-н-роллом, современным танцем.



Над постановкой работали художник-постановщик Юрий Антизерский, режиссер-постановщик Жанна Шмакова, генеральный и креативный продюсер Елизавета Гамбург.









Фото предоставлено организатором