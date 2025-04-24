В Ивановской области появился музей Кинешемского драматического театра

Бахрушинский театральный музей торжественно открыл музей Кинешемского драматического театра имени Александра Островского в Ивановской области.





Проект реализован в рамках федеральной программы «Новый музей театра».





Экспозиция нового музея включает более 250 уникальных экспонатов из коллекций Бахрушинского музея, Кинешемского художественно-исторического музея и Литературно-краеведческого музея имени Константина Бальмонта. Среди экспонатов — старинные афиши и программы спектаклей, сценические костюмы, макеты и эскизы декораций, а также редкие фотографии актеров и режиссеров.





Генеральный директор Бахрушинского музея Кристина Трубинова подчеркнула, что одна из главных целей экспозиции — продемонстрировать, как театр объединяет разные эпохи и как он менялся на протяжении более ста лет.





Для посетителей музея организованы мультимедийные инсталляции с видеозаписями спектаклей и лекциями ведущих театроведов. Кроме того, в экспозиции представлены визуальные образы Кинешмы: фотографии любимых мест Александра Островского, виды города его времени, а также работы художников, таких как Борис Кустодиев и Петр Петровичев, вдохновленные этими местами.





Музей отметил, что благодаря современным выставочным подходам экспозиция будет интересна самой широкой аудитории — от детей и взрослых до профессионалов театра и гостей города.





Фото: пресс-служба Бахрушинского музея



