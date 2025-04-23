В Калининграде прошла стратегическая сессия проекта «Музейные маршруты»

В Калининграде состоялась стратегическая сессия проекта «Музейные маршруты», сообщает пресс-служба Минкультуры России.





Основными темами обсуждения стали современные тенденции в создании музейных экспозиций и продвижение музейных инициатив. Модератором сессии выступила Ольга Галактионова, директор Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина, в сотрудничестве с командой РОСИЗО.





Участники обсудили, как внедрять инновационные подходы к организации выставок, почему для музея важен единый фирменный стиль и как эволюционирует выставочная практика в классических художественных музеях. Примеры успешных практик были представлены на основе опыта Владимиро-Суздальского музея-заповедника, Музея архитектуры имени Щусева, Эрмитажа и Третьяковской галереи.





Кроме того, в рамках сессии состоялся цикл «От первого лица», в ходе которого ректор Санкт-Петербургской академии художеств имени Репина Семен Михайловский поделился историей старейшей европейской художественной школы и рассказал о ее современных достижениях.









Фото: пресс-служба Минкультуры России