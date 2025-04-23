Юрий Антонов получил орден «За заслуги перед Отечеством» I степени

Министр культуры России Ольга Любимова в среду, 23 апреля, встретилась с Чрезвычайным и Полномочным ...
В Москве представили программу Всероссийской акции «Библионочь-2025».
Участники мероприятия обсудили современные тенденции в продвижении музейных проектов.
Артист награжден за вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную тв...
Откроет фестиваль 13 июня концерт-посвящение Генделю.
Министр культуры России Ольга Любимова в среду, 23 апреля, встретилась с Чрезвычайным и Полномочным ...
В Москве представили программу Всероссийской акции «Библионочь-2025».
Участники мероприятия обсудили современные тенденции в продвижении музейных проектов.
Артист награжден за вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную тв...
Откроет фестиваль 13 июня концерт-посвящение Генделю.
Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.
Встреча прошла при участии посла Ирана в России Казема Джалали и замминистра культуры и исламской ор...
Проект реализован Музеем Победы совместно с медиахолдингом «Москва Медиа».
В экспозиции представлены около 200 парадных сервизов.
Мероприятие пройдет с 9 по 15 июня 2025 года.
В Суздале с 29 июня по 5 июля пройдет фестиваль классической музыки под открытым небом.
Концерты организуют Общественная палата РФ, концертное агентство КА22 и Филармонический оркестр Унив...
Проект реализуется совместно с Государственным Русским музеем и Третьяковской галереей.
Участие в конкурсе принимают молодые люди в возрасте от 6 до 18 лет.
Показы пройдут на площадке Театрального центра «На Страстном».
Музей с новым руководителем будет расширять детские программы.
Событие уже пятый год объединяет лучшие танцевальные коллективы региона. ...
После церемонии прощания в Москве гражданская панихида состоится в Грузии.
По словам режиссера Клима Шипенко, проект находится на стадии разработки. ...
«Театр Терезы Дуровой» представит свою постановку вне конкурсной программы.
23.04.2025