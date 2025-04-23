Юрий Антонов получил орден «За заслуги перед Отечеством» I степени

Президент России Владимир Путин наградил орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени певца Юрия Антонова.



Артист награжден за вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную творческую деятельность. Указ опубликован на сайте правовой информации.



Юрий Антонов — народный артист России, удостоен ордена «За заслуги перед Отечеством» IV и III степеней, ордена Почета, ордена Дружбы, других наград.









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