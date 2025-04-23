Ольга Любимова обсудила с иранскими коллегами взаимодействие двух стран в сфере культуры

Министр культуры России Ольга Любимова встретилась с представителями Исламской Республики Иран.



На встрече обсуждались вопросы взаимодействия двух стран в сфере культуры.



Встреча прошла при участии посла Ирана в России Казема Джалали и замминистра культуры и исламской ориентации Ирана, главы Организации по кинематографии и аудиовизуальной сфере Раэда Фаридзаде.



«Кинематографистов России и Ирана десятилетиями связывает дружба. Иранские режиссеры регулярно становятся почетными гостями Московского международного кинофестиваля. К примеру, фильм „Прием“ Джафара Садеги сейчас представлен в конкурсе документального кино 47-го ММКФ», — говорится в сообщении министра, опубликованном в Telegram.



Глава ведомства назвала перспективным направлением сотрудничества театральную сферу. В рамках Международного театрального фестиваля имени Чехова иранский театр кукол «Аран» представит постановку «Руми» на сцене Московского театра «Et Cetera».



«По итогам январского Российско-Иранского саммита было принято решение провести в этом году Фестиваль российской культуры в Иране. Концерты и выставка декоративно-прикладного искусства пройдут в Тегеране и Исфахане. Также состоятся показы российского кино», — сообщила министр культуры.



Глава Минкультуры предложила возродить формат взаимодействия в рамках межправительственной комиссии и проработать возможность проведения очередного заседания Комитета по культуре Постоянной Российско-Иранской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.









Фото:t.me/olga_b_lyubimova