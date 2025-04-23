В Бразилии пройдут концерты к 80-летию Великой Победы

23.04.2025
В трех городах Бразилии пройдут концерты классической музыки, посвященные 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Об этом рассказал член Общественной палаты РФ Никита Анисимов, передает
ТАСС.
По его словам, концерты организуют Общественная палата РФ, концертное агентство КА22 и Филармонический оркестр Университета Сан-Паулу. В выступлениях примут участие как российские, так и бразильские музыканты.
В программе — произведения русских и бразильских композиторов, а также песни военных лет. Российскую делегацию представят скрипач Петр Лундстрем, тенор Михаил Нор и генеральный продюсер КА22 Анна Хованова.
Концерты состоятся 29 апреля в Сан-Карлосе, 30 апреля в Риберан-Прету (где расположены кампусы Университета Сан-Паулу) и 3 мая в Рио-де-Жанейро. В последнем городе мероприятие будет посвящено российским соотечественникам, живущим в Бразилии.
Анисимов отметил, что проект направлен на информирование бразильской аудитории о юбилее Победы и сохранение исторической памяти. Выступление в Рио-де-Жанейро также подчеркивает важность диалога с соотечественниками и укрепления международных гуманитарных связей.
Фото: Pixabay.com