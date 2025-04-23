В Бразилии пройдут концерты к 80-летию Великой Победы

В трех городах Бразилии пройдут концерты классической музыки, посвященные 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.



Об этом рассказал член Общественной палаты РФ Никита Анисимов, Об этом рассказал член Общественной палаты РФ Никита Анисимов, передает ТАСС.





По его словам, концерты организуют Общественная палата РФ, концертное агентство КА22 и Филармонический оркестр Университета Сан-Паулу. В выступлениях примут участие как российские, так и бразильские музыканты.





В программе — произведения русских и бразильских композиторов, а также песни военных лет. Российскую делегацию представят скрипач Петр Лундстрем, тенор Михаил Нор и генеральный продюсер КА22 Анна Хованова.





Концерты состоятся 29 апреля в Сан-Карлосе, 30 апреля в Риберан-Прету (где расположены кампусы Университета Сан-Паулу) и 3 мая в Рио-де-Жанейро. В последнем городе мероприятие будет посвящено российским соотечественникам, живущим в Бразилии.





Анисимов отметил, что проект направлен на информирование бразильской аудитории о юбилее Победы и сохранение исторической памяти. Выступление в Рио-де-Жанейро также подчеркивает важность диалога с соотечественниками и укрепления международных гуманитарных связей.









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