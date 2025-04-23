В Новосибирске откроется выставка к 160-летию Валентина Серова

В Новосибирском художественном музее в июле 2025 года откроется выставка «Россия Валентина Серова».





Проект приурочен к 160-летию со дня рождения художника, сообщает пресс-служба музея.



Выставка реализуется совместно с Государственным Русским музеем и Третьяковской галереей и включает работы из их коллекций, а также произведения из Национального художественного музея Белоруссии и региональных музеев России.





Директор НГХМ Екатерина Болдырева отметила, что выставка станет крупнейшим межрегиональным проектом с международным участием. Проект предоставит посетителям уникальную возможность увидеть работы Серова из коллекций музеев от Владивостока до Минска.





Экспозиция включает более 80 произведений, отражающих разнообразие жанров и стилей художника. В пяти залах музея будут представлены полотна, иллюстрирующие увлечение Серова импрессионизмом, его стремление к глубокому пониманию характера моделей и поиски нового живописно-пластического языка в портретах эпохи модерна.





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