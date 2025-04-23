Более 3 тысяч заявок поступило на конкурс «Волшебный мир русской сказки»

Как сообщает пресс-служба Министерства культуры России, участие в конкурсе принимают молодые люди в возрасте от 6 до 18 лет. Им предстоит воплотить сюжеты любимых сказок и переосмыслить традиционные мотивы через современные формы выражения.



На конкурс поступили рисунки, фотографии, коллажи, анимационные видео и другие материалы. Всего организаторы получили 3032 работы, более тысячи из которых — от учащихся школ креативных индустрий. Более 140 работ поступило от ребят из новых регионов.



Победители конкурса будут определены в номинациях «Живопись», «Графика», «Скульптура», «Коллаж», «Современные техники арта».



Торжественная церемония награждения победителей состоится 30 апреля в ЦСИ «Винзавод». Лучшие работы будут представлены на выставке «Жили-были: Школа русской сказки».