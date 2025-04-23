Прощание с Зурабом Церетели пройдет в Храме Христа Спасителя

Прощание с художником, скульптором, президентом Российской академии художеств Зурабом Церетели пройдет в Храме Христа Спасителя 23 апреля в 12.00.



После церемонии прощания в Москве, в четверг и пятницу гражданская панихида пройдет в Грузии в Музее современного искусства, основанном Церетели.



Зураба Церетели похоронят рядом с его женой в Тбилиси.



Зураб Церетели скончался 22 апреля на 92-м году жизни в результате остановки сердца.









Фото: Сергей Ведяшкин/АГН "Москва"