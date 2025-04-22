В Москве пройдет фестиваль «Дорога на Ялту»

С 28 апреля по 1 мая в Москве пройдет 7-й Международный музыкальный конкурс-фестиваль «Дорога на Ялту».



В рамках смотра прозвучат известные песни о Великой Отечественной войне на разных языках мира в исполнении вокалистов из 15 стран, сообщили организаторы.



Целью проведения фестиваля организаторы ставят сохранение исторической памяти о Великой Отечественной войне, прославление образа советского и русского солдата-освободителя, напоминание о страшной цене, которую заплатили наши люди за избавление от чумы фашизма.



В 2025 году на конкурс поступило 160 заявок от вокалистов из 55 стран. В отборочном онлайн-туре были определены участники из 15 стран, которых пригласили в Москву. Финал пройдет в два этапа, имена победителей будут объявлены на завершающем мероприятии в Государственном Кремлевском дворце.



Фестиваль будет доступен для просмотра в трансляции на сайте смотра и в социальных сетях.





Фото предоставлено организатором