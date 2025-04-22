Открытый фестиваль искусств будет приурочен к Дню Победы

В Москве с 5 по 12 мая пройдет XIII Международный открытый фестиваль искусств «Дню Победы посвящается...».



Каждый год фестиваль получает программный заголовок, сообщили организаторы. В этом году главной темой станет юбилей Победы: «Великой Победе — 80!».



В программу фестиваля вошли концерты, оперные спектакли, музыкально-драматические композиции, песенные вечера.





Программу фестиваля откроет «Реквием» композитора Кузьмы Бодрова — сочинение для хора, чтеца и оркестра на стихи Роберта Рождественского.



На фестивале выступят: Симфонический оркестр Министерства обороны РФ, Ансамбль песни и пляски имени А. Александрова, женский хор «Римский-Корсаков» из Санкт-Петербурга, Хор училища при Московской консерватории, Хор ГМПИИ имени М.М. Ипполитова-Иванова, хоровые коллективы и солисты Академии хорового искусства имени В.С. Попова.





Художественным руководителем фестиваля выступает дирижер, профессор, ректор Академии хорового искусства имени В.С. Попова, руководитель Ассоциации народных и хоровых коллективов Российского музыкального союза Александр Соловьев.



«Языком музыки, театра, поэзии мы говорим об исторической памяти с нынешним поколением, воспитываем в молодежи чувства патриотизма, гордости и преклонения перед героическим прошлым, во имя которого отдавали жизни отцы и деды», — приводят организаторы слова художественного руководителя.









Фото предоставлено организатором