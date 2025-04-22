Министерство культуры РФ выступило с инициативой ввести новый официальный профессиональный праздник — День артиста. Праздник будет отмечаться 17 января.



Проект соответствующего постановления правительства опубликован на портале нормативных правовых актов.





По информации из пояснительной записки, выбор даты обусловлен днем рождения Константина Станиславского, первого народного артиста СССР, одного из основателей Московского Художественного театра, создателя системы актерского мастерства и выдающегося реформатора русского театра.





В Минкультуры уточнили, что введение праздника подчеркивает важность вклада деятелей искусства в культурное наследие и развитие творческих традиций России, повысит престиж профессии артиста и признание значимости их труда для общества.





Предложение об учреждении Дня артиста было выдвинуто председателем Союза театральных деятелей России, народным артистом РФ Владимиром Машковым.









Фото: пресс-служба Минкультуры России