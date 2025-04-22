Путин выразил соболезнования родным и близким Зураба Церетели

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким художника, скульптора, президента Российской академии художеств Зураба Церетели.



Глава государства отметил, что из жизни ушел талантливый художник, скульптор, выдающийся представитель многонациональной отечественной культуры.



«Зураб Церетели посвятил себя подвижническому служению искусству, был открыт для добрых, благородных дел и начинаний. Светлая память об этом замечательном человеке навсегда сохранится в сердцах близких, друзей, учеников, всех почитателей его щедрого, самобытного дарования», — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.



Зураб Церетели скончался 22 апреля на 92-м году жизни от остановки сердца.









Фото: пресс-служба Кремля