Музею Победы передали в дар раритетный автомобиль 1942 года

22.04.2025
Министр транспорта России Роман Старовойт передал Музею Победы американский армейский внедорожник «Виллис» 1942 года, сообщили в пресс-службе музея.
Автомобиль стал частью экспозиции, посвященной Великой Отечественной войне.
В годы войны Советский Союз получил около 52 тысяч таких машин, которые сыграли важную роль на всех фронтах. «Виллисы» обеспечивали мобильность войск, использовались в логистике и снабжении, а также в качестве легкого артиллерийского тягача, что значительно повысило эффективность артиллерийских подразделений.
Переданный автомобиль ранее находился в коллекции Романа Старовойта. Генеральный директор Музея Победы Александр Школьник выразил благодарность министру за пополнение коллекции.
Делегация Министерства транспорта, руководство Музея Победы и представители Российского общества историков транспорта возложили цветы к Вечному огню на площади, расположенной рядом с музеем на Поклонной горе.
Фото: пресс-служба Музея Победы