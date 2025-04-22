Музею Победы передали в дар раритетный автомобиль 1942 года

Министр транспорта России Роман Старовойт передал Музею Победы американский армейский внедорожник «Виллис» 1942 года, сообщили в пресс-службе музея.





Автомобиль стал частью экспозиции, посвященной Великой Отечественной войне.





В годы войны Советский Союз получил около 52 тысяч таких машин, которые сыграли важную роль на всех фронтах. «Виллисы» обеспечивали мобильность войск, использовались в логистике и снабжении, а также в качестве легкого артиллерийского тягача, что значительно повысило эффективность артиллерийских подразделений.





Переданный автомобиль ранее находился в коллекции Романа Старовойта. Генеральный директор Музея Победы Александр Школьник выразил благодарность министру за пополнение коллекции.





Делегация Министерства транспорта, руководство Музея Победы и представители Российского общества историков транспорта возложили цветы к Вечному огню на площади, расположенной рядом с музеем на Поклонной горе.









Фото: пресс-служба Музея Победы