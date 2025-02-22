Центр современного искусства имен Сергея Курехина ввели в эксплуатацию в Петербурге

22.02.2025
В Санкт-Петербурге ввели в эксплуатацию Центр современного искусства имени Сергея Курехина.
Пятиэтажное здание на Васильевском острове включает большой и малый зрительские залы, оснащенные высокотехнологичным оборудованием.
В Центре обустроены хореографический, демонстрационный залы, гримерные, телестудия, музеи рок-культуры и медиамеханики, кафе, панорамный ресторан.
Центр разместился в бывшем здании кинотеатра «Прибой», реконструкция которого была выполнена по заказу Комитета по строительству в рамках Адресной инвестиционной программы города.
В ходе реконструкции была сохранена первоначальная историческая концепция объема здания, при этом его площадь была увеличена почти вдвое.
В Центре планируют проводить концерты, фестивали, выставки, театральные представления, лекции, кинопоказы, другие культурно-просветительские мероприятия.
Фото: пресс-служба правительства Санкт-Петербурга