В Шереметьевском дворце открылась выставка подаренных музею предметов

В Санкт-Петербургском государственном музее театрального и музыкального искусства открылась выставка предметов, полученных музеем в дар в 2024 году, передает пресс-служба комитета по культуре Санкт-Петербурга.



В экспозиции представлены костюмы народной артистки России Светланы Крючковой для ролей в спектаклях БДТ, письма из архива Галины Улановой, Дмитрия Шостаковича, куклы, созданные Резо Габриадзе для спектакля «Песня о Воле», другие предметы.



Директор музея Наталья Метелица отметила, что на выставке представлены совсем новые предметы, подаренные музею, все они появились в результате большой и трудной работы всего коллектива учреждения.



Отмечается, что акцентом выставки является костюм Людмилы Гурченко, созданный Татьяной Котеговой в 2006 году для вечера, посвященного Марлен Дитрих.



Выставка будет доступна до середины марта.





Фото: пресс-служба комитета по культуре Санкт-Петербурга