В Оренбурге издали фундаментальный альбом работ Эрнста Неизвестного

Оренбургское книжное издательство имени Г.П. Донковцева выпустило фундаментальный альбом работ скульптора и художника Эрнста Неизвестного.





Об этом сообщил президент Оренбургского благотворительного фонда «Евразия», директор издательства Игорь Храмов, передает ТАСС.





По словам Храмова, работа над первым фундаментальным альбомом скульптора проходила совместно с Художественным музеем Эрнста Неизвестного в Екатеринбурге и велась больше года. В числе авторов-составителей — руководитель музея Лев Фадеев и научный сотрудник Александр Мальцев.





Фонд «Евразия» начал передавать юбилейный альбом организациям и лицам, содействовавшим его созданию. Первым книгу получил Вятский художественный музей, в фондах которого хранится работа Неизвестного «Мулатка» 1956 года. Издание также было вручено в Москве дочери скульптора Ольге Неизвестной, Международному детскому центру «Артек» в Гурзуфе.





В альбоме представлены лучшие работы Эрнста Неизвестного. Он включает городскую, мемориальную и станковую скульптуру, ювелирные изделия, графику, живопись.







