В Оренбурге издали фундаментальный альбом работ Эрнста Неизвестного

22.02.2025

В Оренбурге издали фундаментальный альбом работ Эрнста Неизвестного
Оренбургское книжное издательство имени Г.П. Донковцева выпустило фундаментальный альбом работ скульптора и художника Эрнста Неизвестного.

Об этом сообщил президент Оренбургского благотворительного фонда «Евразия», директор издательства Игорь Храмов, передает ТАСС.

По словам Храмова, работа над первым фундаментальным альбомом скульптора проходила совместно с Художественным музеем Эрнста Неизвестного в Екатеринбурге и велась больше года. В числе авторов-составителей — руководитель музея Лев Фадеев и научный сотрудник Александр Мальцев.

Фонд «Евразия» начал передавать юбилейный альбом организациям и лицам, содействовавшим его созданию. Первым книгу получил Вятский художественный музей, в фондах которого хранится работа Неизвестного «Мулатка» 1956 года. Издание также было вручено в Москве дочери скульптора Ольге Неизвестной, Международному детскому центру «Артек» в Гурзуфе.

В альбоме представлены лучшие работы Эрнста Неизвестного. Он включает городскую, мемориальную и станковую скульптуру, ювелирные изделия, графику, живопись.