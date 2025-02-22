ВДНХ проведет праздничную программу к Масленице

На ВДНХ пройдет праздничная программа к Масленице.



С 22 февраля по 2 марта гостей ждет тематическая программа на катке, концерты, мастер-классы, передает пресс-служба департамента культуры Москвы.



1 марта на ВДНХ пройдет авторская программа «ЭтноМасленица», посвященная проводам зимы и встрече весны с участием фольклорных исполнителей, профессиональных фигуристов, артистов ледовых театров.



У арки главного входа на ВДНХ в рамках проекта «Зима в Москве» пройдут концерты «Встречай весну Масленицей».



На 2 марта запланирован концерт музыкального коллектива Петра Налича, пост-этно-группы Aina, участников проекта «Поклад», рэпера Антохи MC.



В программу праздничных гуляний войдут также шоу «Пролет на ВДНХ», выступление арт-группы «Зима-холода» и другие развлечения.









Фото: пресс-служба ВДНХ