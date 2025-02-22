В кинотеатре «Октябрь» прошла премьера киноверсии спектакля «Павел I»

В московском кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера киноверсии спектакля «Павел I» Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова.





Кинопрокат пройдет в 70 городах России.





«Благодаря киноверсии огромное количество людей может оказаться в этом театральном зале и увидеть этот спектакль уже своими глазами и составить свое мнение», — рассказал заслуженный артист России Александр Олешко, исполнитель главной роли Павла I.





Литературной основой постановки послужили пьесы Дмитрия Мережковского и стихотворная трагедия Евгения Симонова. В центре сюжета — внутренний мир героя, его метания и трансформации. Режиссер Наталья Ковалева назвала спектакль «неисторическим мифом», а интерпретацию Павла I как «русского Гамлета» дополнила введением нового персонажа — призрака его матери Екатерины II.





Александр Олешко подчеркнул, что спектакль служит своеобразной экскурсией в историю, помогая зрителям лучше понять этого персонажа и не осуждать его.





Показ состоялся 21 февраля 2025 года и стал частью проекта «Театр в кино», направленного на демонстрацию лучших отечественных театральных постановок на больших экранах.









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