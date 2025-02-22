Швыдкой: на восстановление культурного сотрудничества России и Запада потребуется много времени

Сотрудничество России и Запада в сфере культуры восстановится со временем, однако не будет таким, как прежде.



Об этом заявил специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.



«Культурные отношения будут размораживаться, но я уверен, что по щелчку пальцев в обратную сторону все не перевернется. Может, это прозвучит глупо, но как раньше уже не будет. Если утверждать, что все вернется, это будет ложью. Все станет совершенно по-другому. А как по-другому — покажет время», — Об этом заявил специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.«Культурные отношения будут размораживаться, но я уверен, что по щелчку пальцев в обратную сторону все не перевернется. Может, это прозвучит глупо, но как раньше уже не будет. Если утверждать, что все вернется, это будет ложью. Все станет совершенно по-другому. А как по-другому — покажет время», — приводит агентство ТАСС слова Швыдкого.





Представитель президента добавил, что на восстановление сотрудничества потребуется много времени, несмотря на возобновление переговоров в области политики.





Ситуацию Швыдкой назвал сложной, отметив, что многое зависит от результатов выборов в Германии.





Михаил Швыдкой сообщил, что отечественная культура не оказалась в изоляции с началом СВО, а активно вела работу с Бразилией, Мексикой, другими странами.



«Был сезон русской культуры в Таиланде. Сейчас есть культурные контакты с Южной Кореей», — сказал Швыдкой, добавив, что традиционный фестиваль русской культуры планируется в апреле в Японии.



«За последние несколько лет мы научились жить в этом большом мире вне зависимости от того, как ведут себя наши бывшие партнеры на Западе», — сказал Швыдкой.









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