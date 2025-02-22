Малый театр вернет на сцену спектакль «Без вины виноватые»

22.02.2025

Малый театр вернет на сцену спектакль «Без вины виноватые»
Малый театр представит постановку по пьесе Александра Островского «Без вины виноватые».

Спектакль вернется спустя почти полвека в постановке народного артиста России Владимира Бейлиса. Премьера запланирована на 22 февраля.

Бейлис подчеркнул, что Малый театр всегда был домом для произведений Островского, и режиссерский выбор пал на эту пьесу не случайно. Спектакль шел на сцене Малого театра в 1980-х годах, где главную роль исполняла народная артистка СССР Элина Быстрицкая.

Режиссер лично принял решение пригласить на главную роль заслуженную артистку России Лидию Вележеву из театра имени Вахтангова. 

В постановке также примут участие народные артисты России Владимир Дубровский и Александр Вершинин, а также заслуженный артист Василий Зотов, артисты Александр Волков, Полина Долинская, Иван Трушин и другие. Над созданием спектакля работали заслуженный художник России Виктор Герасименко, композитор Кузьма Бодров, режиссер по пластике Елена Каралашвили и художник по свету Андрей Абрамов.


Фото: Pixabay.com