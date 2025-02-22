Малый театр вернет на сцену спектакль «Без вины виноватые»

Малый театр представит постановку по пьесе Александра Островского «Без вины виноватые».



Спектакль вернется спустя почти полвека в постановке народного артиста России Владимира Бейлиса. Премьера запланирована на 22 февраля.





Бейлис подчеркнул, что Малый театр всегда был домом для произведений Островского, и режиссерский выбор пал на эту пьесу не случайно. Спектакль шел на сцене Малого театра в 1980-х годах, где главную роль исполняла народная артистка СССР Элина Быстрицкая.





Режиссер лично принял решение пригласить на главную роль заслуженную артистку России Лидию Вележеву из театра имени Вахтангова.





В постановке также примут участие народные артисты России Владимир Дубровский и Александр Вершинин, а также заслуженный артист Василий Зотов, артисты Александр Волков, Полина Долинская, Иван Трушин и другие. Над созданием спектакля работали заслуженный художник России Виктор Герасименко, композитор Кузьма Бодров, режиссер по пластике Елена Каралашвили и художник по свету Андрей Абрамов.









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