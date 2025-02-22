В Мариинском театре покажут сцены из незавершенной оперы Мусоргского «Саламбо»

Мариинский театр представит сцены из ранней оперы Модеста Мусоргского «Саламбо».



Премьера состоится 22 и 23 февраля под управлением Валерия Гергиева. Постановку осуществит Сергей Новиков.





«Саламбо» считается предтечей «Бориса Годунова». В «Саламбо» композитор предстает не только как мастер музыкального языка, но и как тонкий лирик, передающий внутренние переживания героини, рассказал режиссер.





Партию Саламбо исполнит Юлия Маточкина. В постановке также примут участие Михаил Петренко, Мирослав Молчанов, Максим Даминов, Ярослав Петряник и Андрей Зорин. Разговорные роли исполнят Владимир Стеклов и Александр Олешко.





В 1989 году Вячеслав Наговицин по заказу Мариинского театра создал оркестровую редакцию «Саламбо». В нее вошли номера, оркестрованные Мусоргским, Римским-Корсаковым и Шебалиным. В 1991 году редакция была расширена за счет включения других произведений Мусоргского. Эта версия была исполнена на древнеримской арене в Испании в том же году. Новая версия оперы, созданная для Мариинского театра, была впервые представлена в Большом театре России 2 декабря 2024 года.









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