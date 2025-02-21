Зрители в Коми увидели фрагмент из последнего балета композитора Михаила Герцмана

В Театре оперы и балета Республики Коми состоялся вечер памяти Михаила Герцмана, председателя Союза композиторов региона. Мероприятие объединило ведущие профессиональные коллективы республики и юных исполнителей. Концерт под названием «Послание от автора» открылся фрагментом из последнего балета композитора «Федорино горе», который еще не был поставлен на сцене.





Организаторы подготовили вечер в честь 80-летия Михаила Львовича, который не дожил до этого события всего два дня, информирует ТАСС. В театре рассказали, что учащиеся хореографического отделения впервые исполнили фрагмент из «Федорино горе», что стало значимым моментом концерта.





На сцене выступили более 500 участников, представляющих все ведущие коллективы республики. Прозвучали знаковые произведения Герцмана, включая инструментальные и вокальные композиции, а также фрагменты спектаклей. Среди них оказались «Колыбельная Иисусу Христу» и «Человек счастлив в Боге», написанные на слова архиепископа Сыктывкарского и Коми-Зырянского Питирима, который поддерживал творческие связи с композитором. Зрители также смогли увидеть отрывки из балетов «Подари мне детство» и «Барышня-крестьянка», вошедшие в репертуар театра.





Завершил вечер патриотической кантатой «Любовь моя — земля Коми!», в которой выступили хор ансамбля «Асъя кыа», хор театра и солисты. В театре отметили, что Михаил Львович создавал кантату для большого хора, указывая в нотах исполнителей, среди которых были Альфия Коротаева, Елена Лагода, Александр Байрон и Юрий Главацкий. Альфия Коротаева продолжает петь, а остальные партии исполнили молодые артисты.





В фойе театра организовали тематическую выставку, подготовленную художницей Анжелой Размановой. Экспозиция включает фотографии, афиши, фрагменты интервью Герцмана и цитаты из его трилогии «веселых романов» под общим названием «Тупица». Вечер стал данью уважения выдающемуся композитору и его вкладу в культуру региона.









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