В Архангельской области представили фильм «Северный полюс»

В Северодвинске Архангельской области состоялся предпоказ художественного фильма «Северный полюс», посвященного первой в стране атомной подводной лодке К-3 «Ленинский комсомол». Как сообщила пресс-служба «Севмаша» (ОСК), мероприятие прошло в «Доме корабела», где фильм представил Андрей Мерзликин, исполняющий главную роль.





Кинолента рассказывает о легендарном походе К-3 к Северному полюсу в 1962 году. Подводная лодка достигла этого пункта в подводном положении и успешно произвела всплытие из-подо льда.





Ветеран завода Александр Лагунов, который участвовал в строительстве подлодки с самого начала, поделился своими воспоминаниями. Он отметил, что хорошо знал командира АПЛ Льва Жильцова, который прибыл в Северодвинск во время строительства и позже уходил на первые испытания корабля в море в качестве старшего помощника.





На показе также присутствовали другие ветераны, принимавшие участие в создании К-3, такие как Юрий Рачков и Александр Елкин, а также член экипажа Анатолий Боев, который участвовал в походе на Северный полюс. Фильм собрал более 450 зрителей, среди которых были представители северодвинских предприятий ОСК, студенты профильных учебных заведений, матросы научно-производственной роты и военнослужащие Беломорской военно-морской базы.









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