В Якутске прошла премьера спектакля «Прощание с Матерой»

В Якутске состоялась премьера спектакля «Прощание с Матерой» («Матера, бырастыы…») по повести Валентина Распутина. Постановка, созданная народным артистом России Андреем Борисовым, пройдет на сцене театра с 21 по 23 февраля.





Андрей Борисов ранее ставил эту пьесу в МХАТ имени Горького в 1989 году. В интервью он отметил, что тогда не смог глубоко понять философские аспекты произведения. Теперь, работая с артистами Саха театра, у него появилась возможность более тщательно раскрыть важные темы и проблемы, поднятые в повести.





В спектакле участвуют два актерских состава. Борисов подчеркнул, что это решение не случайно. Он считает важным, чтобы старшее поколение актеров продемонстрировало высокий уровень мастерства, представляя академический театр. В то же время второй состав включает молодых артистов, окончивших Щепкинское училище. Режиссер уверен, что работа с классической русской литературой поможет им лучше понять атмосферу как прошлого, так и современности.





Борисов также отметил параллели между событиями повести и историей якутского поселка Туой-Хайа, который затопили в 1960-х годах при строительстве Вилюйской гидроэлектростанции. Масштабные разработки алмазных месторождений требовали большого объема электроэнергии, что привело к созданию Вилюйского водохранилища и затоплению населенного пункта с пятьюстами жителями.





Перевод на якутский язык осуществила Мария Докторова. Музыку для спектакля написал Руслан Мурсякаев, сценографию разработал Михаил Егоров, а костюмы создала Сардана Федотова. Актеры отметили, что вопросы, поднятые в произведении Распутина, остаются актуальными и сегодня — это вечные темы отношений между поколениями, влияние человека на природу и вызовы, связанные с урбанизацией.









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