Выставка «Красота крестьянского быта» открывается в Музее-заповеднике «Коломенское»

Музей-заповедник «Коломенское» анонсировал открытие выставки «Красота крестьянского быта», которая станет дополнением к постоянной экспозиции Усадьбы коломенского крестьянина. В рамках выставки посетители смогут увидеть предметы декоративно-прикладного искусства XIX–XX веков из богатого собрания музея, которые подчеркнут художественный вкус и мастерство русских крестьян в росписи, вышивке, резьбе и ковке.





В интерьере горницы присутствовали красивые кованые светцы, расписные сундучки и резные прялки. На полках рядом с печкой стояли глиняные миски с орнаментами, а стены украшали расшитые полотенца. Печи зажиточных крестьян нередко декорировались расписными изразцами, которые были популярны среди жителей окрестных сел.





В дни празднования начала посевной крестьяне надевали нарядные белые фартуки и брали в руки колы для посадки капусты, украшенные токарной резьбой. Одежда крестьян отличалась насыщенным декором, который служил оберегом и передавал важную информацию о статусе носителя и его происхождении. Вышитые узоры на рубахах защищали от злых сил.





Орнаментальные мотивы присутствовали на всех предметах быта. Птица, изображенная как в домовой резьбе, так и в вышивке, символизировала счастье и весну, связывая небо и землю. Геометрические узоры использовались в деревянной резьбе и росписи.





Некоторые предметы выставки сохранили имена мастеров. Например, рубель с резьбой имеет надпись «МастирЪ НикифорЪ», а резной ковшик изготовил мастер Николай Константинов. Глиняные игрушки вылепил Тимофей Зоткин.





Экспозиция, помимо предметов крестьянского быта, представляет разнообразные, в том числе глиняные, игрушки. Выставка предлагает уникальную возможность взглянуть на крестьянскую жизнь с новой стороны, оценить красоту в мелочах и мастерство человеческих рук.





Проект начнет работать 25 февраля. Выставка будет открыта до 18 января 2026 года.









Фото: Предоставлено пресс-службой музея-заповедника «Коломенское»