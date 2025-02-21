В Музее Победы пройдет концерт в честь участников СВО

23 февраля в Музее Победы состоится праздничный концерт под названием «Позывной — Герой», который посвятят героям и участникам специальной военной операции. В программе мероприятия прозвучат произведения современных авторов, среди которых есть и те, кто находится на фронте.





На сцене Зала Полководцев выступят известные артисты, включая заслуженного артиста Луганской народной республики Романа Разума, заслуженного артиста России Дмитрия Дунаева, а также исполнителя Джанго (Алексея Поддубного). Также зрители смогут насладиться выступлениями групп «Наши», «Сарма 38», «Чапаев», а также солистов Екатерины Линковской, Маргариты Адясовой, Александры Орловой, Александра Ванюшкина и Кирилла Томилина. В концерте примет участие Детская концертная студия «Непоседы» и Музыкальный Театр на Поклонке.





Ведущими мероприятия станут белорусская актриса и певица Александра Гайдук, ведущий телеканала «Звезда» и лидер группы «Арбалет» Иван Кондаков, а также актер театра «Грань» из Новокуйбышевска Владимир Плетнёв.





Концерт соберет семьи участников специальной военной операции и всех желающих посетителей Музея Победы. Начало мероприятия запланировано на 18:00.









Фото: Предоставлено пресс-службой Музея Победы