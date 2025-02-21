Ольга Любимова встретилась с гендиректором «Ленфильма» Надеждой Андрющенко

Министр культуры России Ольга Любимова встретилась с генеральным директором «Ленфильма» Надеждой Андрющенко. Об этом она сообщила в Telegram-канале.





Участницы встречи обсудили планы развития киностудии. По словам министра, сегодня «Ленфильм» активно расширяет кинопроизводство, создавая полнометражные фильмы, сериалы и документальные проекты.





«Важное направление деятельности – превращение студии в культурный кластер и новую точку притяжения для молодежи», — отметила Ольга Любимова.





Министр уточнила, что планируются новые тематические циклы просветительских показов и выставочные проекты с участием творческих команд и деятелей. Ольга Любимова также указала на вызовы, которые стоят перед руководством «Ленфильма». Министр подчеркнула, что ведомство готово оказывать киностудии всестороннюю поддержку, в том числе в части работы с молодежью и развития инфраструктуры.









Фото: Telegram-канал министра культуры Ольги Любимовой