Всероссийская неделя детской книги пройдет под девизом «История с продолжением»

С 22 по 30 марта в России пройдет Всероссийская неделя детской книги.





Мероприятие пройдет под девизом «История с продолжением». Организатором мероприятия выступает Российская государственная детская библиотека. Многие события приурочены к 80-летию Победы и Году защитника Отечества, рассказали организаторы.





В библиотеках, книжных магазинах и других учреждениях по всей стране пройдут встречи с писателями, художниками-иллюстраторами, презентации новинок и литературные чтения.





Торжественное открытие состоится в Москве в Колонном зале Дома Союзов, где 26 марта 1943 года по инициативе писателя Льва Кассиля впервые прошел праздник детской книги, известный как «Книжкины именины».









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