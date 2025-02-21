Всероссийская неделя детской книги пройдет под девизом «История с продолжением»

Зрители увидели реальные истории, которые создатели постановки воплотили в образах пятерых солдат ра...
Организатором мероприятия выступает Российская государственная детская библиотека.
В программу войдут картины «Александр Невский», «Суворов», «Кутузов», «Багратион».
В минувшем году победителями конкурса стали 9 учреждений и 5 работников.
Выставка демонстрирует уникальные фотографии, рассказывающие о солдатах, которые, преодолев тяготы в...
Зрители увидели реальные истории, которые создатели постановки воплотили в образах пятерых солдат ра...
Организатором мероприятия выступает Российская государственная детская библиотека.
В программу войдут картины «Александр Невский», «Суворов», «Кутузов», «Багратион».
В минувшем году победителями конкурса стали 9 учреждений и 5 работников.
Выставка демонстрирует уникальные фотографии, рассказывающие о солдатах, которые, преодолев тяготы в...
Проект направлен на укрепление духовной общности многонационального народа России, формирование куль...
В рамках фестиваля будут представлены лучшие сериалы и шоу.
Работе в индустрии Михайлов посвятил почти 30 лет.
В экспозиции будет представлена беспилотная техника, пораженная российскими бойцами, трофеи, докумен...
«Зигфрид» — одна из четырех частей грандиозной эпопеи Рихарда Вагнера «Кольцо нибелунга».
Проект продолжит знакомить посетителей с различными формами и направлениями искусства новейшего врем...
Форум прошел в рамках Недели российского бизнеса.
Архангельская гостиница будет включена в реестр как объект культурного наследия федерального значени...
К участию приглашаются молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет.
Торжества пройдут в рамках перекрестных Годов культуры России и Китая.
Документ подписали министр культуры России Ольга Любимова, директор Государственного Русского музея ...
Проект приурочен к 80-летию Великой Победы и 112-летию со дня рождения одного из самых известных дет...
Эксперты в области интеллектуальной собственности в музыкальной индустрии обсудили ключевые аспекты ...
Зрители увидят многоуровневые декорации, уникальные костюмы и реалистичных персонажей.
Мероприятие посвятят 90-летию со дня рождения народного артиста СССР Олега Табакова.
21.02.2025