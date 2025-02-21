Музей Победы откроет первый этап выставки проекта «Память сильнее времени. Дважды победители»

В Музее Победы 24 февраля откроется выставка проекта «Память сильнее времени. Дважды победители», передает пресс-служба учреждения.



Проект организован Министерством энергетики РФ, Министерством культуры, Министерством обороны, фондом «Защитники Отечества», Общероссийским народным фронтом и Музеем Победы в рамках распоряжений президента России о проведении Года защитника Отечества.



В экспозиции будет представлена беспилотная техника, пораженная российскими бойцами, трофеи, документальные кадры.



Участие в торжественной церемонии открытия выставки примут министр культуры России Ольга Любимова, министр энергетики Сергей Цивилев, заместитель министра обороны Российской Федерации, председатель Государственного фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева и другие почетные гости.









Фото: пресс-служба Музея Победы