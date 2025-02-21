В рамках фестиваля Вагнера Мариинский театр представит оперу «Зигфрид»

В рамках фестиваля Рихарда Вагнера Мариинский театр представит оперу «Зигфрид». Показы пройдут 8 и 15 марта.





«Зигфрид» — одна из четырех частей грандиозной эпопеи Рихарда Вагнера «Кольцо нибелунга».





Создатели постановки отметили, что Зигфрид — любимый герой Вагнера. Композитор нашел его образ в народной сказке.





«Сверхгероический характер заглавного героя отразился на оркестровом составе: медных духовых здесь целых восемнадцать. Виртуозно используя свой фирменный лейтмотивный метод, Вагнер создает музыкальную драму, где героика переплетена с философией, лирикой и даже юмором», — говорится в анонсе представления.





Зрители увидят все оперы цикла «Кольцо нибелунга»: «Золото Рейна» (5 и 13 марта), «Валькирия» (6 и 14 марта), «Зигфрид» (8 и 15 марта) и «Гибель богов» (9 и 16 марта).





За дирижерским пультом всех спектаклей будет Валерий Гергиев.





Фото: пресс-служба Мариинского театра